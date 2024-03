Sabrina Sato questiona sister do BBB 24: 'Você é virgem mesmo?'

Na tarde de hoje (20), Sabrina Sato surpreendeu os participantes do BBB 24 (Globo). A apresentadora, e também ex-BBB, conversou com os brothers, foi jogada no chão e fez pergunta íntima para Beatriz.

O que aconteceu

Sabrina Sato apareceu de surpresa na casa e, dessa vez, a produção liberou a interação entre a apresentadora e os brothers.