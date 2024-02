Sisters reagem ao entrar na mira da Líder no BBB 24: 'Obrigada, falsa'

Antes do início do show do Thiaguinho, Fernanda — a Líder, precisou colocar 4 pessoas na sua mira para o Paredão do BBB 24 (Globo): Deniziane, Yasmin Brunet, Beatriz e Alane foram suas escolhas.

O que aconteceu

Ao colocar a pulseira em Deniziane, a sister brincou que não queria: "Mas não é escolha", rebateu a Líder.