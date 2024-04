BBB 24: Após briga com Davi, sister perde mais de 300 mil seguidores

O perfil de Beatriz no Instagram está "em queda" e já perdeu mais de 300 mil seguidores desde o início da briga com Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O perfil começou a perder seguidores ainda na segunda (8), quando houve o Sincerão e Beatriz discutiu com Davi. Nessa noite, o perfil perdeu mais de 79 mil seguidores.