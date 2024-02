'Brasil do Brasil'; Selena usa bordão de Beatriz do BBB 24 em 'Fuzuê'

No capítulo de quinta (22), da novela das 7 "Fuzuê" (Globo), Selena Chicote (Talita Younan) falou "Brasil do Brasil", bordão da participante Beatriz do BBB 24.

O que aconteceu

No meio de uma entrevista da cantora, junto a Jefinho (Micael Borges) e Soraya (Heslaine Vieira), a sertaneja pensou que havia recebido flores. "Já sei até de quem é, viu Brasil do Brasil", disse ela, antes de descobrir que o buquê era para a namorada de Francisco (Michel Joelsas).