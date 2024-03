Beatriz tira satisfação com Pitel após Sincerão: 'Falar que sou ofensiva?'

Bia comentou: "Você vir falar que eu sou ofensiva por causa do dia do show? Se não me engano, o Lucas pediu uma música e foram lá e cantaram."

Ela continuou: "Eu volto a falar, essa é a minha alegria, é o meu jeito. Eu não vou mudar, não vou parar. Essa sou eu,"

Curta a sua emoção como quiser, não cabe a mim julgar. De jogo sim, eu posso julgar. Como essa sua atitude ridícula, do meu ponto de vista, de vir apontar uma coisa minha que não tem nada a ver com o jogo. Beatriz

Pitel tentou se explicar: "Eu acho você uma garota incrível, de verdade, mas eu e você estamos posicionadas em lados opostos do jogo. Desculpe se isso lhe ofende em algum lugar, mas vou me posicionar contra você com tudo que eu achar necessário."