O espetacular 'Conclave' mistura igreja e política sem desviar de polêmicas

"Conclave" começa justamente com a morte do papa, o que provoca a reunião de seus cardeais mais próximos para pensar nos passos seguintes. Como decano, Lawrence é responsável por organizar a recepção de cardeais de todo o mundo para que eles escolham o próximo líder da Igreja. Se o ritual é secular, acompanhado com atenção por todo o mundo, o clima internamente é de guerra.

Ralph Fiennes em 'Conclave' Imagem: Diamond

Não poderia ser diferente. Adeyemi (Lucian Msamati) é negro, sua escolha seria simbolicamente poderosa. Já Tedesco (Sergio Castellitto) rejeita todo o avanço de décadas de líderes progressistas e acredita que uma guerra santa há de eclodir no mundo. Tremblay (John Lithgow) não esconde sua ambição, ao passo que Bellini (Stanley Tucci) aposta em um papado mais alinhado com os anseios do mundo moderno. Isabella Rossellini faz seu silêncio gritar como uma freira que tudo vê.

O conflito dispara quando Lawrence percebe que, mesmo entre homens santos, ambições políticas caminham em paralelo à corrupção, segredos reveladores, mentiras e traição. A chegada de Benitez (Carlos Diehz), cardeal posicionado no Afeganistão, adiciona ainda mais lenha a uma fogueira já potencialmente devastadora. Tudo alinhavado com o trabalho de um elenco poderoso e comprometido.

É entretenimento, claro. Mas entretenimento para adultos, para um público que não precisa ser conduzido pela mão a cada reviravolta e que sabe apreciar um roteiro inteligente e bem amarrado. A trilha de Volker Bertelmann foge do clichê do "filme religioso", evitando corais e órgãos, assemelhando-se mais ao envelope musical de uma trama de suspense. Somado à direção de arte e produção de figurino superlativas, o conjunto funciona à perfeição.