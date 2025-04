'Um Filme Minecraft' atesta a falência criativa do blockbuster moderno

O diretor Jared Hesse (que dirigiu Jack Black em "Nacho Libre") usa esse fiapo de história para colocar alguma carne nos ossinhos magros do jogo. Só que nem ele, nem os seis (!) roteiristas do filme, se esforçam para fazer a coisa funcionar. "Um Filme Minecraft" não tem charme, graça ou beleza. É uma aventura enfadonha e histérica que esquece o significado da palavra "diversão" —o pior exemplo de produto sem alma ejetado pelos estúdios para garantir lucro fácil.

O elenco não ajuda. Black estacionou no modo "tiozão roqueiro oitentista" e parece dizer sim a qualquer projeto que tenha desculpa para ele cantar. Sem um pingo de cuidado ou desenvolvimento, Myers e Hansen servem unicamente como avatar para o público-alvo adolescente. Brooks parece ansiosa para o tormento terminar —assim como Jennifer Coolidge, no papel de uma diretora de colégio, se esforçando para dar pulso a uma personagem infeliz.

E temos Jason Momoa. Mesmo em um elenco uniformemente em seus piores dias, o astro de "Aquaman" se destaca como o ser humano mais canastrão e sem graça de toda a existência. Tudo bem que seu personagem foi criado para ser irritante e desagradável, mas Momoa não faz menor questão de criar qualquer empatia. Careteiro e gritalhão, ele destoaria até na reunião de elenco de A Praça É Nossa.

Essa legenda, caro leitor, eu deixo em suas mãos... Imagem: Warner

Adaptar um pedaço de cultura pop, por mais aleatório, não pode ser desculpa para execução desleixada. "Uma Aventura Lego", por exemplo, fez do popular brinquedo de montar um filme fantástico, e não uma bobagem que deixa neurônios evaporando em agonia. Não há em "Um Filme Minecraft" nenhum movimento criativo além da preocupação em preencher cada pedaço do filme com referências ao jogo.

Para a contabilidade do estúdio, claro, isso deve bastar. Encontrei um amigo na saída da sessão, mencionei minhas horas perdidas e ele foi ligeiro: "Não existe força na Terra que impeça meu filho de ver esse filme". Resignado, busquei consolo no fato de ao menos ter soado o alarme. "Um Filme Minecraft" não me venceu. Bom, pelo menos até a chegada da inevitável continuação.