Page Hamilton, do Helmet: 'Nunca senti pressão para ser o novo Nirvana'

Eu estava determinado a não soar como nenhuma outra banda e tive uma epifania uma noite caminhando para casa. Eram 4 da manhã e um riff não saia da minha cabeça. Cheguei em casa, peguei a guitarra, que estava com a afinação padrão, e não conseguia ouvir a nota em minha cabeça, que soava uma oitava abaixo. Daí eu tive a ideia de derrubar a afinação da corda mais grave, e de repente o riff saiu e se tornou 'Repetition', primeira música do nosso álbum de estreia. Essa foi a primeira música do Helmet, e eu acho que foi sorte que me permitiu escrever o que eu estava ouvindo em vez de, sabe, pegar a guitarra. Depois de tocar um riff do AC/DC você não consegue tirar ele da cabeça, então tudo acaba soando como AC/DC ou Hüsker Dü. Aquilo meio que me libertou.

Muitas músicas do Helmet são tocadas com uma afinação em drop D. Mas eu percebi que, ao longo dos anos, vocês deixaram a afinação ainda mais grave. Existe algum motivo em especial?

Quanto mais eu escrevia, cantava e saia em turnê, mais familiar eu ficava com minha voz. Bom, eu me considero barítono, porque minha voz é grave, então eu afinei a guitarra ainda mais grave e descobri um alcance vocal que eu não sabia que tinha. Eu adoro o som da afinação drop C, a gente está tocando assim há anos. Algumas músicas são mais complicadas por serem muito graves para serem emotivas ou expressivas, se é que esse é o termo certo. Mas isso me deixa mais focado para deixar a voz mais clara e não deixar que as notas fiquem emboladas.

Os anos 1990 provavelmente foram a última vez que o rock parecia amplamente mainstream, e hoje parece que, tirando os dinossauros, não há uma nova cena. O rock ainda tem chance de se reposicionar como fenômeno global ou esse momento já passou?

Cara, eu não sei de verdade. Quando o Helmet começou, cada banda em Nova York era bem diferente. Tinha o Cop Shoot Cop, que era incrível, o Sonic Youth, Live Skull, Surgery - muitos de nós éramos amigos e tocávamos juntos. Acho que em algum ponto dos anos 2000 o stoner rock virou febre e eu sinto que toda banda meio que soa assim.