'Lobisomem' é tentativa boba e desleixada de revitalizar monstro clássico

"Lobisomem" abre com um prólogo nos anos 1990, quando um pai severo tenta ensinar a seu filho, um garoto que sequer tem espinhas no rosto, as habilidades para sobreviver em um ambiente selvagem —os motivos para tamanho rigor, claro, jamais são explicados. Na mata, a dupla é observada e depois atacada por uma criatura inumana, parte do folclore local que se mostra bem real.

Julia Garner e Christopher Abbott em 'Lobisomem' Imagem: Universal

Corta para os dias de hoje, quando o garoto, o escritor, marido e pai Blake Lovell (Christopher Abbott), vive em São Francisco com sua filha, Ginger (Matilda Firth, uma graça), que o idolatra, e com sua esposa, Charlotte (Julia Garner), que se sente desconectada da relação. A oficialização da morte de seu pai, desaparecido na floresta anos antes, impele Blake a se mandar com a família para o Oregon na esperança de despertar uma reaproximação.

Os Lovell sequer têm tempo de respirar quando uma criatura na estrada estreita causa um acidente com o caminhão que eles dirigem, some com o amigo de infância que Blake reencontrara minutos antes e o fere no braço com suas garras. Os três conseguem alcançar a fazenda do pai de Blake e, lá, se abrigam, com a fera à espreita do lado de fora e a incerteza de como lidar com a situação. Aos poucos, Charlotte percebe que o perigo pode estar, literalmente, a seu lado.

A intensão de Leigh Whannell é fazer da transformação física de Blake, "infectado" após o ataque inicial, um paralelo com o rompimento de um casal quando um dos cônjuges "não é mais o mesmo". É a mudança de comportamento levada ao extremo, até porque, ao enxergar o mundo como lobisomem, o pai de família e marido esforçado sequer entende as palavras proferidas pela esposa. Ele se tornar um monstro é consequência natural —e nada sutil.