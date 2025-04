'Star Wars tem espaço para todo tipo de história', diz produtor de 'Andor'

Tony Gilroy entrou no mundo de "Star Wars" quando o diretor Gareth Edwards finalizada "Rogue One". Roteirista da trilogia "Bourne", Gilroy lapidou as conexões do filme com a trilogia clássica e aumentou o volume em suas consequências políticas - sem nunca deixar de lado o fator entretenimento. Ainda assim, ele se diz incapaz de vencer qualquer jogo de trívia sobre o universo criado por George Lucas.

"Minha vida nos últimos cinco anos foi só 'Andor'", conta, ressaltando que é um pedaço muito específico da tapeçaria da série, abraçando os 5 anos do momento em que conhecemos Cassian Andor na primeira temporada até o clímax de "Rogue One".

"Eu perderia em um quiz de 'Star Wars', menos nas coisas relacionadas a este recorte", ressalta. "Esse meio que é o trabalho do showrunner, porque gravamos fora da ordem com diversos diretores e eu conspirava com os atores, que são os verdadeiros xerifes da consistência, para manter tudo na linha."

Genevieve O'Reilly e o produtor Tony Gilroy falam sobre a nova temporada de 'Andor' Imagem: Reprodução

Se responsabilizar por um pedaço de cultura pop tão valioso como "Star Wars" exige respeito e responsabilidade, especialmente quando nos aproximamos da celebração dos 50 anos do filme original, que acontece em 2017. "O que Star Wars faz muito bem e de maneira muito bonita é unir o universal com o íntimo", reflete Genevieve sobre a longevidade da série.

"Temos as guerras, as lutas interplanetárias, mas o núcleo do filme original é uma família", continua. "'Andor' usa esse modelo ao navegar por relacionamentos, é sobre amor, sobre perda, sobre dor, comunidade e sacrifício. São qualidades profundamente humanas."