'Operação Vingança': pós-Oscar, Rami Malek não consegue sair do ponto morto

Depois de ganhar o Oscar de melhor ator por "Bohemian Rapsody", a carreira de Rami Malek parece ter emperrado no ponto morto. Após a consagração como Freddy Mercury, o ator dublou um gorila em "Dr. Dolittle", foi coadjuvante de Denzel Washington em "Os Pequenos Vestígios", apareceu pouco em "Amsterdam" e "Oppenheimer" e fez um vilão inexpressivo em "007 - Um Novo Dia Para Morrer".

"Operação Vingança" o recoloca no topo dos créditos, desta vez em um thriller de espionagem seguro e confortável. A estratégia parece ser a de correr zero riscos em um filme morno, que entretém por duas horinhas antes de cair na vala do esquecimento. Para um ator do calibre de Malek, que prometia uma curva ascendente desde a premiadíssima série "Mr. Robot", é pouco.