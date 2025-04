Complexo e inebriante, em 'Pecadores' o terror é somente parte da jornada

A moldura aqui é o terror gótico e o cinema trash, filtrados pela ótica de um artista disposto a usar a força do blockbuster ianque para falar de sua cultura - a cultura negra, musical, sexy, vibrante e onipresente. "Pecadores" é um filme de vampiros, mas também trata sobre pertencimento, sobre herança, sobre traição, sobre o mal palpável e real que supera o medo do sobrenatural. É uma forma quase educativa de mostrar como funciona um filme conduzido por ideias.

Michael B. Jordan e... Michael B. Jordan em 'Pecadores' Imagem: Warner

A espinha dorsal da trama é o blues - elemento transgressor, agregador e, como a explica a narração que abre o filme, gatilho metafísico capaz de apagar linhas dimensionais e temporais entre mundos. O ponto de partida coloca violência na mistura, com o músico Sammie (o estreante Miles Caton) entrando ensanguentado e mutilado, seu violão destroçado irremovível de seu punho cerrado, na igreja na qual seu pai é pastor.

O relógio então volta 24 horas com a volta ao lar dos gêmeos Fumaça e Faísca (interpretados à perfeição por Michael B. Jordan), primos mais velhos de Sammie. Eles tem pressa para comprar uma velha serraria de um fazendeiro branco e, com o negócio fechado, acelerar a inauguração do clube regado a blues e cerveja irlandesa na mesma noite. Com o jovem blueseiro a seu lado, eles recrutam um músico veterano (Delroy Lindo) e precisam, se não fazer as pazes, ao menos dar uma trégua com o passado atribulado para conseguir encher a casa.

Todo esse naco inicial de "Pecadores" é agridoce. Fumaça abranda sua personalidade combativa ao encontrar Annie (Wunmi Mosaku), versada em práticas pagãs e com quem ele dividira o afeto e uma filha enterrada cedo demais. Já Faísca evita, sem sucesso, reencontrar-se com Mary (Hailee Steinfeld), filha de sua mãe de criação e com quem ele viveu uma paixão tórrida antes de deixá-la sem cerimônias. Existe ressentimento e eletricidade em cada encontro.