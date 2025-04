'Drop: Ameaça Anônima': a mulher solteira não tem um segundo de paz!

"Drop: Ameaça Anônima" traz a estrutura clássica de suspense, com uma protagonista cada vez mais encrencada pelas circunstâncias. Violet recebe mensagens ameaçadoras em seu telefone, o que significa que o autor encontra-se no mesmo restaurante —um lugar chiquérrimo em um arranha-céu de Chicago. Todos são suspeitos em potencial. Seria o garçom engraçadão e inconveniente? A bartender solícita? O playboy que não descola do telefone? Será que seu date é tão inocente assim?

Meghann Fahy e Brandon Sklenar em 'Drop': o date deu ruim Imagem: Universal

Revelada na segunda temporada de "The White Lotus", Meghann Fahy conduz bem a trama ao não fazer de Violet uma caricatura. Sua urgência ao tentar se livrar do stalker invisível é palpável —assim como seu desespero em manter a bola em jogo para que o invasor em sua casa não cumpra a ameaça de eliminar sua irmã e filho. Já Brandon Sklenar repete o tipo boa praça de "É Assim Que Acaba" e, apesar do personagem enfadonho, não compromete.

O segredo de um bom suspense é não deixar que a revelação do mistério atrapalhe toda a jornada. Hitchcock sabia que bons personagens compensavam qualquer absurdo que seus filmes pudessem trazer. Seu melhor aluno, Brian De Palma, recheava seus filmes com uma dose cavalar de estilo e personalidade. Diretor de "A Morte te Dá Parabéns" e "Freaky", Christopher Landon, obviamente, não é nem um e nem outro, mas faz aqui um trabalho decente e divertido. Já está no lucro.

Existe em "Drop" a sugestão de refletir sobre a fragilidade das relações virtuais, ou sobre como a tecnologia nos deixa vulneráveis. Essa intenção pode até se espremer nas entrelinhas, mas nunca ganha tração. O que nos sobra é a história de uma mulher que só queria sair de casa e dar uns beijos, mas terminou a noite se desviando de balas por um problema que sequer era dela. Olha, às vezes um sofá, pizza e Netflix são mesmo a melhor pedida.