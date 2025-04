Milla Jovovich em 'Terras Perdidas': 'Fantasia é minha zona de conforto'

"Nas Terras Perdidas" posiciona-se confortavelmente no gênero fantasia sombria, seara semelhante à da obra mais popular de Martin, "Game of Thrones". No filme, Milla é Gray Alys, feiticeira impelida a viajar para terras não desbravadas de um futuro distópico em busca de um poder mágico capaz de destituir a teocracia opressora do reino.

Seu companheiro na jornada é Boyce (Dave Bautista), mercenário que tem seus próprios motivos para a missão. "Todo elogio é pouco para Dave", derrete-se Milla. "Ele é gentil, joga em equipe, sempre disposto a ajudar. Hoje ele é parte da família." Família do lado de cá das câmeras, aliados relutantes em cena - uma área cinzenta que parece sublinhar o gênero.

Milla Jovovich fala sobre 'Nas Terras Perdidas' Imagem: Diamond

"Cinza é a cor da vida de várias formas", filosofa a atriz. "É raro as pessoas enxergarem as coisas em preto e branco, quando isso acontece elas geralmente ou são muito jovens ou foram seduzidas por algum tipo de propaganda." Milla acredita que a fantasia sombria é o estilo perfeito para retratar um lado que as pessoas raramente expoe: "Quem experimenta trauma ou emoções reais entende que áreas cinzentas impelem as pessoas a fazer qualquer coisa".

"Nas Terras Selvagens" continua o flerte do diretor Paul W.S. Anderson com as possibilidades da tecnologia cinematográfica. Se em "Resident Evil" ele ampliou o leque de filmagens em 3D, no novo filme a novidade é o uso do Unreal Engine, tecnologia que permite que os atores vejam em tempo real sua interação com o mundo virtual gerado para a história.

"Trabalhar no Unreal Engine foi incrível", conta Milla, que teve primeiro contato com a tecnologia não em cinema, mas em jogos eletrônicos. "Eu sou gamer hardcore", continua, entusiasmada. "Veja só, eu tenho pelo menos 600 horas acumuladas em 'Baldur's Gate III' com minha filha, levamos isso muito a sério."