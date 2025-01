David Lynch deu à arte (e ao mundo) o maior dos presentes: o inesperado

Sucesso à meia-noite

Lynch foi pintor e assinou curtas de animação e live action antes de estreitar seu foco por cinco anos para conceber "Eraserhead". Financiado em parte com investimento do American Film Institute, o filme é uma comédia sombria amarrada a um terror surrealista que desafiava a percepção do cinema enquanto bombardeava os sentidos. O ano era 1977, e quanto a cultura pop experimentada a explosão de "Star Wars", Lynch radicalizava o cinema americano à sua maneira.

Depois de um desinteresse inicial em suas primeiras sessões, "Eraserhead" ganhou tração em sessões à meia-noite no circuito independente americano. A história do homem obrigado a tomar conta de seu bebê, nascido com deformidades severas, não fugia ao desconforto da temática sexual e imagens lisérgicas, conduzidas por um autor que assinava direção, montagem e roteiro, além do desenho de som e da trilha. Mas o que fazer com um artista com essas credenciais —e mais, com essa obra como cartão de visitas?

Essa mesma pergunta reverberou em Stuart Cornfeld, produtor na empresa do diretor (e gênio) Mel Brooks. Transfigurado com "Eraserhead", Cornfeld passou a palavra a seu chefe, que teve reação similar e contratou Lynch para dirigir a biografia de John Merrick —figura que de certa forma espelhava, no mundo real, questões profundamente incômodas abordadas na arte de Lynch. O filme era "O Homem Elefante".

Ponto de equilíbrio

Foi com curiosidade e reverência que o cinema mainstream recebeu David Lynch, que neste seu segundo longa já emplacara sucesso comercial e artístico, coroado com oito indicações ao Oscar, inclusive de melhor direção. Os anos 1980 já consolidavam uma transição sugerida na década anterior, com a velha guarda hollywoodiana abrindo espaço para novos autores em filmes que, não raro, eram arquitetados para encher os cinemas. Lynch, muitos pensaram, poderia compor as mesmas fileiras.