Nada é o que parece ser no surpreendente --e violento!-- 'Desconhecidos'

A cereja no bolo é a escalação de Willa Fitzgerald e Kyle Gallner como a Dama e o Demônio. Atores de imenso alcance dramático, eles abraçam à perfeição o estereótipo que lhes é designado e depois fragmentado de forma abrupta. Diretor esperto, de apuro técnico e repertório fílmico caprichado, Mollner usa as expectativas (as nossas, no caso) como ferramenta narrativa. O millennial, com suas certezas moldadas no absolutismo social, não teria a menor chance neste cenário.