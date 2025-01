Bets inflacionam cachês de influenciadores e mudam o jogo nas redes sociais

Entre os alvos dessas investidas estão desde os grandes das redes aos pequenos, que se destacam dentro dos seus nichos de atuação.

"Há uma inflação de valores", complementa Jonas Castro, estrategista de marketing e sócio-fundador da agência Horizon. "É uma nova economia, baseada nas bets, em um cenário muito desestruturado". Nas últimas semanas, Castro viralizou no LinkedIn ao compartilhar a frustração do agente de um ator da TV Globo, que havia negociado um contrato de R$ 150 mil para uma campanha. De acordo com ele, as casas de apostas pagam esse mesmo valor por alguns stories (fotos e vídeos curtos que desaparecem em 24), com um escopo de trabalho menor.

Isso se tornou possível após a liberação desse tipo de jogo no Brasil, que ocorreu ainda no governo Michel Temer —e que não foi acompanhado de uma regulamentação durante a presidência dele e a de Jair Bolsonaro. Para a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), a falta de uma base legal obrigou as bets a investirem em espaços com menos restrições.

"Google e redes sociais são um grande canal de aquisição online, para qualquer tipo de produto ou serviço, e não estavam disponíveis para as marcas [de jogos]. Então, elas tinham como canais de aquisição a TV (com limitações), a parte de patrocínios e o mercado de influência", relata Leonardo Benites, diretor de comunicação da organização.

Como tinha poucos canais de entrada e muitos players, isso automaticamente inflacionou o preço. [...] Principalmente os influenciadores, eles foram o canal de entrada dessas grandes marcas no Brasil. Leonardo Benites, diretor da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL)

Esses investimentos são generosos. De acordo com pesquisa do Itaú divulgada em agosto, o gasto total do setor com publicidade estava estimado entre R$ 5,8 e 8,8 bilhões. "Com base em exemplos internacionais, adotamos a hipótese de que as empresas operando no Brasil gastam entre 45% e 75% de suas receitas em marketing", afirmaram os pesquisadores do banco, Luiz Cherman e Pedro Duarte, no mesmo estudo.