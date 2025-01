Clubes se assustam com inflação do mercado e cogitam fair play financeiro

Ligas e SAF's catapultaram valores?

Para muitos clubes, o surgimento das SAF's e das ligas catapultou os valores. Há, porém, um contraponto de que a profissionalização da gestão do futebol brasileiro também trará um maior equilíbrio.

Tivemos uma injeção grande de dinheiro vinda de três fontes: as SAF's, as bets e as Ligas. Principalmente em 2023, tivemos uma grande distribuição de dinheiro do investidor, que comprou os direitos da LFU. E também da Rede Globo, que antecipou receita para os clubes da Libra. Isso também influenciou muito nos valores de salário e de transferências. Ainda assim, acho que o Brasil está caminhando para tentar diminuir essas diferenças entre os grandes e pequenos/médios. A gente vai ter uma diminuição dessa diferença e um aumento da competitividade

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá

Não há como negar que está absolutamente inflacionado no Brasil. Não é à toa que tantos atletas com mercado aberto na Europa e Oriente Médio têm vindo com naturalidade atuar aqui. Os salários se equiparam. Esta realidade é condizente com dez ou 12 clubes no Brasil e, talvez, eles balizem o mercado e atinjam diretamente o cenário financeiro. E como esta é uma realidade na qual nem todos os clubes estão inseridos, as dificuldades dos médios e pequenos torna-se ainda maior pela disparidade de poder de investimento. Para minimizar os efeitos, acredito que a criação da Liga vai ajudar. Os clubes passarão a receber cotas mais equilibradas entre si

Fabio Pizzamiglio, presidente do Juventude

A entrada de recursos externos oriundos, principalmente, das SAF's e da comercialização dos direitos de transmissão foram os pontos que influenciaram nessa inflação. Para reverter ou mudar esses efeitos, acredito que em algum momento o próprio mercado irá se acomodar, havendo uma estabilização dos valores. Mas também será preciso que haja um entendimento entre os dirigentes

Yuri Romão, presidente do Sport

Patrocinador bancando, direitos fatiados... Clubes usam criatividade

Os clubes que não possuem poder aquisitivo alto têm utilizado a criatividade para se reforçar. O Corinthians, por exemplo, contratou Memphis Depay com a ajuda de um patrocinador, que se comprometeu a bancar boa parte do salário do holandês.