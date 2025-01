Crise na Globo? Fim de pay-per-view do BBB é sinal dos tempos

Perde-se uma possibilidade de faturamento, é claro, mas o momento não é coincidência. No ano passado, foi lançado um novo pacote da plataforma, por R$ 22,90 mensais, com anúncios. Por isso, a rentabilidade por espectador ultrapassa esse valor, devido ao dinheiro obtido com os anunciantes. Com uma atração ao vivo, o tempo médio de permanência na plataforma cresce, ampliando justamente as oportunidades de exibição de anúncios.

Sem contar que é mais estratégico conquistar um assinante para um serviço com duração indefinida do que para outro que se limita a pouco mais de três meses —e que, no ano seguinte, exige a repetição de todo o esforço para reconquistar a base.

Do lado do assinante, paga-se quase o mesmo para ter um serviço com maior valor agregado. Quem chega por causa do programa, ganha de "bônus" um bom catálogo de produções, principalmente nacionais.

Painel do Globoplay na CCXP 2024: plataforma é o foco dos esforços do grupo brasileiro Imagem: Leo Franco/AgNews

Os números reforçam essa estratégia. Em 2021, o reality ampliou as vendas do Globoplay em 11 vezes, segundo dados da própria empresa, destacando sua relevância para atrair espectadores e consolidar a plataforma no mercado. Em dezembro passado, o serviço do grupo brasileiro alcançou um share de 1,2% de audiência, de acordo com a Kantar Ibope —ficando atrás do YouTube (19,1%) e da Netflix (4,6%), mas superando o Prime Video (1%).

Outra mudança importante é que, desde o começo de 2024, a Claro —maior operadora de televisão paga do Brasil, com cerca de 45% desse mercado— oferece o Globoplay sem custo adicional para a totalidade de seus assinantes.