Brasil no Oscar! Quem diria que o patriotismo nacional viria da arte?

"Como é bom ser brasileira", diz minha mãe no Whatsapp. Logo ela, que andou chateada com a bandeira do Brasil após o uso extensivo do símbolo para defender a volta da ditadura naquelas manifestações na avenida Paulista.

Ela está feliz por "Ainda Estou Aqui", por Walter Salles, por Fernanda Torres, por Selton Mello. Queria agradecê-los, diz. Como se a bandeira verde e amarela tremulando nos lugares mais altos da indústria cinematográfica global limpasse a impressão meio indigesta de quem insistia com o disparate de que bons mesmo eram os tempos em que os militares estavam no poder.

Não é à toa a alegria: o filme que levou Fernanda Torres para o mundo é justamente sobre o estrago que a ditadura pode fazer em famílias como a minha e a sua. Aqui em casa, por exemplo, ia ser uma confusão danada: 70% dos moradores humanos são jornalistas. Em uma eventual prisão dos adultos por dizerem o que pensam na imprensa, não sei como o garoto de sete anos cuidaria sozinho de três gatos.