Por que criador de conteúdo na internet quer tanto derrubar Renato Aragão?

Na adolescência, ele assistiu dois filmes de Oscarito ("Aviso aos Navegantes" e "Carnaval de Fogo") mais de uma dezena de vezes e

ficou encantado com o jeito de atuar do ator de comédia. Ali, começava o sonho de fazer a mesma coisa como ofício. Desde então, ele atuou em 50 filmes -- já contracenou até com o Rei Pelé e ganhou diversos prêmios de cinema no exterior.

Ainda nos anos 60, fez um curso para trabalhar como produtor, diretor e realizador da TV Ceará. Ali veio o apelido do personagem que andou com o ator durante toda sua vida: tinha que ser um nome divertido como Oscarito e surgiu então Didi — um nordestino desastrado. Nome pelo qual ele pede para ser chamado até hoje, digam o boato que disserem.

Os humorísticos que fez na TV nordestina fizeram sucesso e logo foi convidado para trabalhar na TV Tupi, em 1964. Quando chegou ao

Rio para fazer uma esquete em um programa de auditório, o apresentador quis saber o sobrenome do personagem. 'Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgina Mufumbo!', foi a resposta imediata, que arrancou risos da plateia. Ficou Didi Mocó.

Fora a sabida reputação televisiva no humor, Didi tem o lado forte de pegar o público pela emoção e pela religião. Todo mundo lembra da imagem icônica desse homem, beirando os 60 anos, ao escalar o braço do Cristo Redentor ao vivo na TV para beijar sua mão. Será que os jovens que consomem conteúdo no YouTube estão cientes também dos grandes feitos ou isso não rende clique?

Em 1999, outra ousadia que simboliza sua fé: aos 64 anos, ele foi a pé de São Paulo a Aparecida do Norte para pagar uma promessa. A ação passou no Criança Esperança daquele ano.

Empreendedor, também conseguiu controlar bem sua produtora, soltando um filme atrás do outro e educando uma geração de brasileiros a ver grandes sucessos nacionais no cinema. Artista, sim. Mas chefe também. E isso traz renda. Natural que o público dê aquela cismada: como podem as famílias de Mussum e Zacarias estarem tão mal se tem alguém que financeiramente sempre esteve muito bem? Acontece e é da ordem do capitalismo. Enriquecer (nem sempre) é sinônimo de desonra nesse sistema.