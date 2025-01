Renata Fan chama de zoeira o que não é brincadeira inocente de 5ª série

Bem, o universo dos boleiros é maximização de um grupo de WhatsApp cheio de homens hétero. Nesses grupos, ou na mesa de bar após o futebol de quarta-feira, tem competitividade, pornografia, humor de gosto duvidoso, muita depreciação do outro e dificuldade de dizer o que sente. E se tem uma coisa que não falta nas conversas é homofobia.

Sabe aquelas piadinhas que se faziam no colégio sem saber que não podia? Então, essa molecada cresceu, tem barba branca na cara e continua se comportando igual. E ainda ficam bravos quando alguém diz que não pode mais fazer esse tipo de humor que deprecia a comunidade gay (nunca pôde) e sai dizendo coisas desconexas como "agora ficou tudo chato", "bons tempos que não voltam mais", etc. Dá uma olhada nos comentários aqui embaixo para entender o que estou dizendo.

Renata Fan furou essa bolha e sentou no bar (o estúdio na hora do almoço) com a camisa do seu Internacional. Ali, eles conversam sobre tudo com ela. Mas ela poderia ter mantido a linha da delicadeza com Pabblo (que, aliás, é sempre alvo da turma que defende a liberdade de expressão deturpada em que uns xingam e outros escutam calados).

O quarto episódio da segunda temporada do podcast Zen Vergonha, de Fernanda Lima, discute justamente esse assunto. A mesa do bar, o grupo do zap, as piadas de 1985. Ali, nesse ambiente, o cara que levanta a voz para dizer que não dá mais para se portar daquele jeito é excluído da turma. Alguns bancam o risco e falam mesmo assim. Estamos em 2025, não é possível que ser homofóbico ainda seja bem-vindo em alguns guetos.

O ano começou agitado nessa internet danada. Tem gente poderosa tomando posse por aí e defendendo que os mesmos homens brancos devem continuar no topo. Para isso, alguns deles estão tomando o partido de menos diversidade nas empresas e mais força masculina, por exemplo. Renatas por aí correm risco com um pensamento tão retrógrado como esse dos líderes de grandes corporações.

Mas uma das vantagens dessa danada dessa internet é que a gente diz o que quer, mas pode ouvir as críticas, repensar e se retratar com os ofendidos. Não foi isso que ela fez quando entrou no ar cantando "Menina Veneno", orgulhosa da alfinetada preconceituosa que deu nas redes sociais horas antes (não houve pronunciamento oficial da apresentadora). Pra quê?