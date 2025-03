Na TV e no cinema: somos modernos pra muita coisa, mas incesto ainda é tabu

A ojeriza não é só minha. Apesar de acontecer, sim, há séculos, de pessoas sentirem desejo pelos membros da família, não é sociavelmente aceitável andar de beijinho com um parente tão próximo na escada rolante do shopping. Lévi-Strauss explicou o tabu do incesto em seu estudo no século passado —uma norma básica desde que o mundo é mundo. Por que, afinal, choca tanto?

Primeiro que, do ponto de vista econômico e social, nunca valeu muito a pena. Se o casamento é negócio, por que ficar na renda concentrada da pessoa que mora na sua casa? Juntar-se com outros clãs, no passado, também era segurança. Você armava melhor seu exército se chamasse a pessoa do reino ao lado para seu time. Um grupo fechado em si não fica tão protegido quanto aquele que tem a vizinhança junto de olho no inimigo. E nessa expansão do núcleo, filho é moeda de troca.

Tem, além disso, o fator biológico. Está provado por azão + azinho que geneticamente não funciona nada bem procriar em família. Pode não ser essa a intenção de uma farra entre pessoas do mesmo sexo drogadas em um iate na Tailândia em "The White Lotus", mas procriar está no topo da lista das intenções de muita gente ainda.

Se organizar direitinho, todo mundo transa? Eu, hein

O filme "Parthenope", de Paolo Sorrentino, que estreou essa semana no cinema, também faz alusão ao assunto. Sem spoilers por aqui, mas o encantamento enciumado entre irmãos pode ser palatável para os olhos? As cenas de Nápoles e Capri complementam a nutrição estética do filme, belíssimo.

Se, hoje, ex-homofóbicos confessam o potencial excitante das cenas de "O Segredo de Brokeback Mountain", em que dois caubóis gatos sucumbem ao desejo que sentem um pelo outro, será que em algum momento vamos ver o tabu do desejo entre irmãos numa boa?