Crise dos 40: dos 'Machos Alfa' à 'Babygirl', ninguém sabe bem o que quer

A maioria das celebridades está na internet postando fotos das coxas com uma piscina ou o mar no fundo e o livro "De Quatro" apoiado na perna. A febre literária de janeiro, escrito por Miranda July, narra a aventura de uma mulher de 45 anos que deveria partir em uma aventura solitária —cruzar os EUA de carro até Nova York—, mas para a 30 minutos de casa e fica quase três semanas em um quarto de hotel buscando alguma coisa que a gente demora para entender o que é.

A histeria coletiva em torno do romance é compreensível: ninguém aos 40 anos parece ter muita certeza do que anda procurando, como a personagem de Miranda. A certeza que se tem é que muito bom não está. Como que melhora? Nem ideia. Parece inclusive que piorou, como no meme.

A personagem de Nicole Kidman em "Babygirl" é outra que está nesse contexto. Nicole tem 57 anos, mas no filme que provavelmente vai concorrer ao Oscar, ela parece ter 40 e tantos. Não tem um casamento ruim, tem uma carreira meteórica, tem uma família de comercial de cereal. Não sabe o que falta, só que algo falta. A lacuna, no caso dela, toma forma de prazer sexual. Não saber o que quer é complicado quando a gente só tem uma convicção: precisa de mais. O "mais" é trazido por um estagiário de 20 anos que vem sem filtro de fetiches e a abraça sem as máscaras que a sociedade geralmente pede.