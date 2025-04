Com tanta reclamação contra Cauã, quem faz questão dele sem camisa no ar?

Com uma capivara dessas em tempos de cancelamento a jato, por que Cauã Reymond segue em papeis de destaques nas novelas, exibindo o tórax sem camisa?

A pergunta pode englobar (perdão pelo trocadilho) a resposta. Cauã era ídolo teen há algumas décadas e objeto de desejo na capa da Capricho para as meninas que encapavam o caderno Tilibra com sua boca carnuda e papel contact. Virou adulto, vestiu o uniforme do Divino Futebol Clube em "Avenida Brasil" e conquistou todo mundo ao lado da mãe mais terrível da história —a Carminha de Adriana Esteves.

Fora das telas, não é famoso por atender bem jornalistas. Os colegas de elenco não estão economizando indiretas nas redes. E vale a pena manter o cara que faz um vilão canastrão por conta de quê? Tem tanto ator desses que tira a camisa, a gente transforma em figurinha de Whatsapp e ainda por cima é simpático e gente boa... eu, hein.

Desde sempre existe uma tendência da sociedade de lamentar atitudes pouco admiráveis de homens brancos bem diagramados e nada fazer a respeito. A gente lê os relatos de Mariana Goldfarb, balança a cabeça como quem diz "puxa, hein" e segue admirando a pessoa em rede nacional no horário nobre? E se ele fosse um homem preto? E se ele fosse uma mulher? E se ele fosse uma idosa? E uma pessoa gorda? A máxima de sublimação vale para todo mundo?

Pode reparar: seus amigos que acham um absurdo o que aquele cara tóxico e violento fez com você estão mandando um "hahaha" nos stories engraçadinhos dele quando ninguém está olhando. O bom é não perder o amigo nem a piada.

Ver o triunfo de quem só cai para cima dá uma tristeza em quem já foi vítima de injustiça. Qualquer grosseria sem pedido de desculpa posterior já derruba quem sabe que os homens grandes e fortes se mantêm ilesos há tanto tempo. Precisa dar mais palco para eles? Acho que não, mas eles são bons de lábia, dão a tal piscadinha, aprenderam muito cedo a bajular quem toma decisão na pirâmide e vão se garantindo desde então. O séquito de mulheres que segue idolatrando caras padrão não ajuda muito na reflexão sobre o que é bom ou não é —pode checar aqui nos comentários.