'The White Lotus': sem celular nem sexo, a viagem de Saxon é para dentro

Curtir a vida tem bastante a ver com sexo para ele. Todas as suas conversas dizem respeito às pessoas com quem ele pode transar. Mulheres, nessa retórica, são potenciais vítimas de seu instinto de predador sexual.

O discurso, entretanto, não bate com a prática. As investidas de Saxon são frequentemente desprezadas e quase ridicularizadas pelas hóspedes de "The White Lotus". Mesmo com toda a grana, com toda fama, ninguém está assim tão afim do nepobaby. A falácia, somada às noites que terminam com masturbação solitária, acaba deixando o belo rapaz em uma situação meio patética.

Menos celular, mais diálogo

A ausência do celular obriga a busca pelas relações reais. Primeiro, com o irmão mais novo, a quem, com ares professorais, ele busca ensinar como conseguir uma mulher. Dá certo e quem consegue sexo é o caçula, em uma farra repleta de vazio e sobre a qual ninguém consegue conversar direito depois. "Por que você não quis transar comigo?", ele pergunta para Chelsea, uma moça a quem conhece por lá e que se mantém fiel ao namorado. Ela explica que seria sem significado e ele demora a entender o que isso quer dizer. Sexo sem conexão não faz sentido para ela, mas ele nem sabe que poderia ser diferente.

Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola interpretam irmãos em 'The White Lotus' Imagem: Divulgação

"Por que você me escrotiza tanto?", ele pergunta em outro diálogo, já realmente interessado no crescimento pessoal que a troca com a moça oferece, por menos fluidos que tenham trocado entre eles. Sem sexo, ele se vê obrigado a olhar para si. Deixa de bater seu shake de gosto duvidoso para ficar musculoso e troca o ritual por livros. Quer fortalecer outras partes de si.