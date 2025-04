Renato é grilo falante de Marco Aurélio e fracassa: e você ouve os seus?

É o que rola quando ele pede ajuda para Rubinho (Julio Andrade). O músico precisa de uma passagem para Nova York e Marco, que é proprietário de uma companhia aérea, se nega a oferecer auxílio. Renato fica indignado. "Não acredito que estamos falando de uma passagem. Isso pode ser a oportunidade da vida de uma pessoa", explica. O vilão não quer nem saber. Garante que não é uma ONG — depois muda de ideia, pois levar Rubinho em seu jatinho pode trazer vantagens em seus trambiques para levar uma mala cheia de dólares para o exterior.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Tiago (Pedro Waddington) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Marco Aurélio, apesar de corrupto caricato e desalmado, pode ser comparado com muitos de nós. Quantas vezes "grilos falantes" travestidos de familiares ou amigos se posicionam em nossos ombros e dão boas recomendações que simplesmente ignoramos?

Como o bandido da novela, a gente também conta nossos supostos problemas e pouco está aberto para os Renatos que vão dizer: "e daí que seu filho é gay?" Apegados às crenças que estipulamos como nossas, não há margem para mudança.

O assunto me lembra uma frase da minha mãe enquanto reclamava do meu egocentrismo na adolescência: "Você pensa assim: primeiro eu, depois eu, e, se sobrar um pouquinho é para mim também". Não era mentira. Na juventude, a gente realmente se coloca na frente de tudo e de todos e está pouco aberto aos alertas dos sensatos ao redor. O problema é, na vida adulta, fechar os olhos e ouvidos para qualquer lição só para manter a própria crença de que está com a razão.

Tem muito Renato por aí dizendo coisas certas e ponderadas. A gente tem duas opções: parar e ouvir para repensar o próprio caminho ou seguir pelo lado que julgamos ser o único possível, mas é errado.