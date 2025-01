Mentira autorizada nas redes: seria hora de aproveitar e desconectar?

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, durante audiência em comitê do Senado dos EUA, em janeiro de 2024 Imagem: Brendan Smialowski/AFP

Eles chamam de liberdade de expressão, mas a gente sabe que é uma manobra política para se aproximar do novo presidente dos EUA que não é lá muito chegado a falar a verdade quando não lhe interessa. Olha que bagunça: a liberdade de expressão dessa galera inclui não respeitar a liberdade de existir de outra turma. Por exemplo, em uma das diretrizes está implícito que não é mais proibido classificar orientação sexual de doença mental —que coisa violenta e horrorosa.

Além disso, eles saem de uma California progressista (em chamas, aliás) e partem para o Texas, o estado Trumpista. Por acaso, estive lá em março de 2024 e fiz longas caminhadas por bairros pacatos texanos onde senhores brancos de chapéu saiam em suas varandas de manhã com espingardas e me diziam gentilmente: "Morning!". Esse cenário, a 10 minutos caminhando do moderno centro de Austin com suas bandeirinhas do arco-íris, não parece realmente o local para pensar para frente, mas um confortável sofá para falar de coisas retrógradas enquanto come churrasco.

A declaração do magnata, na terça (7), deu uma murchada nas postagens de férias da galera. Eu estava doida para dizer o que achei do livro da Miranda July, mas pra quê mesmo trabalhar de graça para esse pessoal? Conversei com as amigas, li uns textos de colegas, grifei umas partes só para mim: e mesmo assim me deu vontade de fazer um postezinho sobre o assunto. O que será que essa rede social fez com a nossa cabeça...

Decidi então partir para o corpo para ver se vinham respostas. Fui à academia todos os dias (outra coisa que gostaria de dizer sobre o livro da July e talvez diga mesmo). Em uma delas, escutando o podcast Vibes em Análise, que falava da nossa idealização de futuro no ano novo, veio a epifania. "Saudades do futuro" é o título e está no Spotify.

Ali, os psicanalistas André Alves e Lucas Liedke falam sobre como o ritmo frenético de postagens causa um cancelamento do futuro: se eu vivo no presente pensando o que vou postar lá na frente, não tem presente. E o lá na frente também não existe, porque já foi vivido. O golpe é baixíssimo: a gente quebra o agora e o depois em uma tacada só, em um virtual que nem existe.