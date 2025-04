'Morrendo por sexo', na Disney: importância do desejo quando tudo se quebra

Molly (Michelle Adams) tem 40 anos, fez mastectomia após um câncer nos seios e quer voltar à vida sexual com o marido, que cuida dela muito bem, mas não é exatamente interessado em transar. A situação é complicada, mas piora. No meio de uma sessão com uma psicóloga, ela recebe uma ligação do médico informando a reincidência da doença. É metástase. Ela vai entrar em cuidados paliativos porque não tem mais retorno. Molly vai morrer.

A partir daí, ela compra cigarros e refrigerante daqueles bem baratos que — dizem — dão câncer. Quem se importa a essa altura? O fim é também liberdade de ser o que sempre quis.

Ela chama a melhor amiga. Não quer mais ficar casada, quer transar. A amiga entende o impasse e faz o que se espera de alguém nos ame tanto: cuida da moça com toda a atenção do mundo, a ponto de esquecer de si. Se falta pouco tempo para a despedida, que esse tempo seja o mais feliz, na medida do possível, em uma situação que é triste demais.