Felipe Neto presidente, o clássico '1984' e como não ser enganado nas redes

No dia seguinte, jornalistas e influencers foram convidados para o lançamento do livro "1984". A obra já havia sido lançada pela Audible na versão narrada (por Octavio Miller) na estreia da plataforma. Agora, o lançamento é original, com atores, atuação, sonoplastia e trilha sonora —essa última gravada nos estúdios Abbey Road (sim, aquele dos Beatles). Toda a cara de radionovela, com porta que bate e barulho de beijo. Lázaro Ramos, Mateus Solano e Milhem Cortaz fazem parte do elenco masculino de vozeirões potentes. Alice Carvalho é a protagonista feminina da história. Os beijos, ela explica, eram beijados em sua própria mão, para fazer barulho.

O Big Brother malvado

Foi George Orwell que inventou uma expressão que está no dia a dia do brasileiro há mais de 20 anos: o big brother. O grande irmão em seu livro, escrito em 1948, simboliza uma patrulha de pensamento. Tudo que todas as pessoas fazem é monitorado dentro dos apartamentos por teletelas. Se no reality a ideia é que seja divertido, no livro é aterrorizante. A contravenção do protagonista é comprar um caderno em branco e anotar, escondido das câmeras, como ele vê esse presente. 1984, o ano, só aconteceria 35 anos depois do lançamento do bestseller. Se à época a patrulha de pensamento ainda parecia ficção científica, hoje, 41 anos depois, parece real. "A literatura é a maior arma que uma sociedade tem para enfrentar o autoritarismo. Os livros têm o poder de transformar esse país", disse Felipe ao revelar que a promessa de candidatura era apenas a divulgação do audiolivro.

"Ele não passava de um fantasma solitário exprimindo uma verdade que ninguém jamais ouviria", diz um trecho do livro físico que tenho aqui na estante, com o nome da minha tia e a data na folha de rosto: 1978. Ela, que nasceu quando Orwell lançava a obra, tinha quase 30 anos quando leu. "Não é fazendo ouvir a nossa voz mas permanecendo são de mente que preservamos a herança humana", diz outro trecho grifado por ela —mais ou menos o que Felipe diz hoje na internet a respeito da literatura.

"Dizer mentiras deliberadas e nelas acreditar piamente", "A mentira sempre um passo além da realidade", "Deter o curso da história" são outras frases destacadas. Fica imaginando o que foi para ela, no fim da ditadura, ler a invenção de Orwell. Hoje, as frases que a impressionaram parecem ter saído de qualquer análise sobre o impacto das redes sociais em nosso cérebro. Um tratado sobre fake news quando o tio do zap estava no ensino fundamental.

Mateus Solano, na coletiva, explica que uma das máximas do "Partido" do livro, "Liberdade é escravidão", pode ser invertida para entender a nossa relação com o algoritmo hoje. "Escravidão também é a liberdade que a gente tem para sair de casa e comprar um celular, decidindo qual é a próxima teletela que vai nos enganar", ele afirma. Eu baixo a cabeça e scrollo a minha telinha com mais vergonha que vontade.