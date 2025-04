Raquel e Maria de Fátima: por que é difícil reconhecer erros dos filhos?

Sua filha vendeu sua casa sem te comunicar após a morte de seu pai. Você descobre que perdeu as três coisas num breve espaço de tempo: pai, casa e filha. Foi assim que Raquel (Tais Araújo) terminou o primeiro capítulo da novela "Vale Tudo". Sem nada.

Contra a morte natural, não há muito o que fazer a não ser se entristecer, viver o luto e partir para frente. Com a perda do imóvel também não há o que fazer já que legalmente estava no nome dela e ela pode fazer o que a consciência autorizar. Mas e a filha?

Maria de Fátima (Bella Campos) está plena, aplicando golpes no Rio de Janeiro. Gastou parte do dinheiro da casa da mãe em roupas de grifes caríssimas e diárias no Copacabana Palace. O celular antigo, ela largou em Foz do Iguaçu, onde vivia com a família. Não parece sentir culpa, nem pensar no que fez. Está realizada e se julga merecedora de tudo que alcançou pisando na própria mãe.