Ciúme é machismo? Afonso pode ter inventado o esquerdo-macho nos anos 1980

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

O ciumento nunca atribui a si o incômodo. É sempre pautado pela atitude do outro. Solange mora com um homem, logo, Afonso se sente no direito de se incomodar com o jeito dela e culpá-la por isso. Ih, gente. No ciúme, o que a pessoa inventa é culpa do outro. E vira verdade. Complicadíssimo.

Mas ciúme não é machismo, já que tem muita mulher que também sente. Só vira machismo quando entra no pacote do "mulher minha não faz tal coisa". Na primeira versão da novela, o bem-intencionado Afonso de Cassio Gabus Mendes brigava por causas justas, queria dividir as terras da mãe, tinha os olhos brilhando por suas lutas e... era tóxico e abusivo com Solange.

O personagem praticamente inventou o esquerdo-macho em rede nacional lá na década de 1980. A gente não estava prestando atenção direito —tanto que cai no conto do bom moço que vai ser perfeito desde que você haja exatamente como ele quer desde então. E lá se vão 37 anos.

Afonso (Cássio Gabus Mendes) em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Ter ciúme não é machismo, porém se incomodar com os contatos que a namorada tem no trabalho é machismo, sim.