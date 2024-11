Seguindo os passos: Neta de Elis diz ainda tentar entender o tamanho da avó

Há uma grande expectativa na crítica musical brasileira pelo lançamento da cantora e compositora Rafa Mariano. Não por ela ser filha do talentoso Pedro Mariano, sobrinha da cantora Maria Rita e do grande produtor musical João Marcelo Boscoli, e nem por ser neta do pianista César Camargo Mariano e de Elis Regina, a maior e mais completa cantora que esse país já conheceu, mas pelo entusiasmo dessa mocinha tão apaixonada e vocacionada pela música.

Estreia ao lado do pai

Entrevistei Rafa emocionado, principalmente por ser uma de suas primeiras entrevistas.

A cantora tem apenas 18 anos e fez sua estreia nos palcos ao lado do pai, Pedro Mariano, em um evento no Teatro Bradesco, em São Paulo. Ela interpretou "Redescobrir", canção de Gonzaguinha lançada por sua avó no álbum "Saudade do Brasil" (1980). A apresentação contou com fotos de Elis no telão, enquanto o público se emocionava com a homenagem.