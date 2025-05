O melhor da programação da Globo está escondido nas madrugadas

Passada a euforia das comemorações pelos 60 anos da Globo no ar —coroada com o show espetacular de Lady Gaga, que acabou se tornando mais um presente da emissora para seus telespectadores—, é hora de voltar à programação regular. E, ao analisar a grade da emissora, fica evidente que seus melhores conteúdos estão escondidos nas madrugadas.

Depois dos já consolidados Altas Horas e Que História É Essa, Porchat?, o programa mais interessante atualmente é o Conversa com Bial. E isso não se deve tanto ao apresentador, Pedro Bial, cuja postura arrogante ainda causa certa resistência, mas sim à excelência da produção comandada por Anelise Franco, que reúne alguns dos melhores profissionais da televisão brasileira na atualidade.

A entrevista recente com Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa —que interpreta o cantor no filme "Homem com H"— foi um exemplo da sensibilidade e competência da equipe. Na sequência, o episódio com Margareth Menezes, atual Ministra da Cultura, reforçou essa impressão. Os produtores conseguem equilibrar com rara maestria o conteúdo intelectual com o apelo popular, sem jamais soar forçados ou superficiais.