Aretuza é arte, eu sou Bruno: homem gay, pai, que apenas se veste de mulher

Aretuza apareceu num momento muito perdido da minha vida. Foi um presente da espiritualidade.

Nascido em Goiás e com passagens por diversos estados do Norte e Nordeste, Bruno carrega essas referências culturais na musicalidade e na postura de Aretuza, que o levou ao programa Show de Calouros, com Patrícia Abravanel.

A drag queen Aretuza Lovi Imagem: Divulgação

Antes de subir aos palcos, ele atuava nos bastidores de bandas de forró e calypso. Foi produtor de figurino, assistente e observador atento do que hoje reproduz com brilho próprio. Com o tempo, se jogou na música, mesmo ouvindo que "não podia".