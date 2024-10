Nova 'Malhação'? Globo adquire direitos da novela infantil 'Carrossel'

A Globo, emissora líder de audiência no país, adquiriu os direitos da novela infantil "Carrossel", que foi um dos grandes sucessos do SBT, a vice-líder, em 1991 e 2012. A negociação foi feita com a Televisa, emissora do México que produziu a trama originalmente.

Só se surpreendeu com essa notícia quem não se lembra que, assim como "Pantanal" produzida pela Manchete, "Carrossel", ainda na versão mexicana, foi a outra novela que atrapalhou muito a Globo no início dos anos 1990. A ponto de Gilberto Braga ter que mexer —e muito— na trama de "O Dono do Mundo", estrelada por Antônio Fagundes, Malu Mader e Fernanda Montenegro no horário das 20h. Mesmo assim não conseguiu conter o estrago feito pela concorrência. O sucesso da trama infantil foi tão grande que Silvio Santos trouxe a intérprete da professora Helena para participar da Sala do Artista, quadro do Show de Calouros.

O que muitos talvez não saibam é que essa trama de "Carrossel" foi escrita por um dos maiores novelistas do mundo, o argentino Abel Santacruz (1915-1995). Ele foi o autor, inclusive, da novela que fez o Brasil se apaixonar pelo gênero, "A Moça Que Veio de Longe", adaptada para o Brasil por Ivani Ribeiro, em 1964, estrelada por Rosamaria Murtinho e Hélio Souto. Mas ele escreveu muitos outros sucessos, como "Papai Coração", "Picara Sonhadora", ''Pequena Travessa" e "Carinha de Anjo", todas produzidas também em nosso país.