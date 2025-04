'Se faz sofrer, não tem graça': Micheli Machado e a comédia com afeto

Depois vieram o teatro, a Globo, a assistência de palco no Video Game e, com o tempo, a comédia. Mas não como coadjuvante. Michele criou grupos, escreveu textos, desenvolveu personagens. Foi entendendo a diferença entre ser comediante e ser humorista —ela é as duas coisas. E sempre fez questão de abrir espaço para outras mulheres.

O humorista cria. Ele escreve, inventa personagens, escreve o próprio texto. O comediante atua. Os dois são incríveis, mas são coisas diferentes.

O Humor de Salto Alto, seu primeiro grupo só com mulheres no stand-up, surgiu do incômodo de ver palcos dominados por homens. Ela queria ver mais mulheres com microfone na mão, sendo protagonistas das próprias piadas. "A comédia sempre esteve no meu sangue, mas eu não percebia. Achava que não tinha talento para subir no palco".

Eu nunca fiz piada com tragédia, com doença. Se me faz sofrer ou vejo o outro sofrendo, não tem graça pra mim.

Micheli fala muito sobre o papel de quem está na "escada" —a pessoa que prepara o terreno para a piada do outro. Ela reconhece esse valor e cita Carlos Alberto de Nóbrega, Dedé dos Trapalhões, gente que ela viu levantar com talento as piadas dos outros.