Globo vende credibilidade para a prefeitura com novo programa Paulistar

Vendido para o público como uma forma de devolver aos paulistas o seu orgulho, a Globo estreou no último final de semana o programa Paulistar, sob o comando da ótima Valéria Almeida, mais conhecida até aqui como a "folguista" da Patrícia Poeta no programa Encontro. Tudo seria lindo, se não fosse a atração uma grande propaganda escamoteada da atual gestão da Prefeitura de São Paulo. E pior, patrocinada pela prefeitura, ou seja, com o dinheiro público, o nosso dinheiro.

A questão não fica só ali no próprio programa, se estende por todo o jornalismo da emissora. Como se pode acreditar na isenção de uma emissora que tem negócios com uma prefeitura? Como ela poderá criticar, de verdade, uma parceira comercial?

Esta má conduta em São Paulo se irradia por todo o conjunto do jornalismo da emissora. Uma prática escandalosa dessas poderá se estender por todas as capitais e estados brasileiros se não for combatida de início.