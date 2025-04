Lucas Souza se reinventa e promete surpreender em sua estreia no teatro

Profissionalmente, ele investe em projetos próprios que o ajudem a se desenvolver ainda mais —e que o desafiem a sair da zona de conforto. "Não basta você só se rotular apresentador", afirma. Para ele, apresentar um programa exige muito mais do que técnica: é preciso sensibilidade, jogo de cintura, capacidade de improviso e domínio sobre a comunicação.

Mas o passo mais ousado veio com a decisão de estudar interpretação. Lucas mergulhou no universo do teatro, começando com uma professora particular e, depois, integrando-se à formação oferecida pelo grupo Wolf. Hoje, ele se prepara para estrear seu primeiro monólogo, com direção de André Gonçalves —ator e amigo que conheceu durante o reality show "A Fazenda".

A escolha do monólogo como formato de estreia não é à toa: exige entrega, coragem e domínio de cena. "A galera vai se surpreender com a minha pessoa. Vai se surpreender com os lugares que eu consigo alcançar com a atuação", diz Lucas, confiante, mas também consciente da responsabilidade que esse novo desafio impõe. Segundo ele, cada etapa tem sido vivida com calma, aproveitando ao máximo as lições de cada fase do processo: da teoria à prática, da leitura à emoção.