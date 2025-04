Emissoras apostam alto, mas SBT fica para trás: o 1º trimestre da TV aberta

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Nas outras grandes emissoras, o cenário também é animador. A Band voltou a investir em teledramaturgia, ainda que apoiada no conteúdo e know-how da plataforma internacional Max. Também recuperou Galvão Bueno, para alegria dos fãs, e já colocou no ar chamadas para o remake de "Café com Aroma de Mulher", novela de Fernando Gaitán. Um começo de ano, no mínimo, promissor.

A Record apostou alto ao comprar os direitos de um importante campeonato de futebol —e acertou. Os bons números de audiência, muitas vezes superando a Globo, se somam ao sucesso do novo game show Acerte ou Caia, comandado pelo sempre afiado Tom Cavalcante.

Tom Cavalcante é o apresentador do Acerta ou Caia Imagem: Divulgação/Record

A RedeTV! também teve acertos no campo esportivo, com o lançamento do Elas em Jogo e o retorno do tradicional Bola na Rede, agora com um time de peso, formado por nomes como Fernando Fontana e o ex-craque Marcos Assunção. A compra dos direitos da Série B, com transmissões às quintas à noite e aos sábados à tarde, completou o pacote.

Entre as emissoras comerciais, só o SBT parece ter ficado para trás. Manteve suas transmissões esportivas —que ainda seguram parte da audiência—, mas em termos de novidades, apostou apenas no programa Eita Lucas!, comandado pelo influenciador Lucas Guimarães. E aqui cabe o trocadilho: eita, Lucas... que programinha fraco!