Com tanto pra mostrar, Globo destaca mais do mesmo na festa de seus 60 anos

Reginaldo Faria e Leila Diniz em 'Ilusões Perdidas' Imagem: Acervo/Globo

O que a Globo apresentou, repetidamente, foram suas produções mais recentes e seus artistas atuais —muitas vezes com um destaque exagerado. Ícones como Glória Menezes, Tarcísio Meira, Regina Duarte, Carlos Alberto, Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça, Elisa Mafalda e Ary Fontoura, verdadeiros pilares da construção do império Globo, foram citados de maneira tímida. Mereciam mais, muito mais.

A ausência de homenagens proporcionais à novelista Ivani Ribeiro —reconhecida como a mãe da telenovela brasileira e autora de clássicos como "O Profeta", "A Viagem", "Mulheres de Areia" e "A Gata Comeu" —foi mais um erro. Janete Clair, outra gigante, foi muito mais lembrada. Uma injustiça histórica.

Mais lamentável ainda foi a homenagem prestada a Jô Soares e ao jornalismo da emissora no Caldeirão do Mion. Era para ser engraçado, mas foi apenas constrangedor. A presença do músico Derico, ex-integrante da banda do Jô, garantiu alguma emoção espontânea —assim como o momento em que Fátima Bernardes se emocionou ao tentar ler um autoelogio. De resto, tudo soou frio, no melhor estilo Globo: excessivamente editado, polido como um hall de hospital.

Um detalhe importante: o deslumbramento da produção com o Vídeo Show. O especial parecia uma edição estendida do antigo programa das tardes. Serviu, na prática, para mostrar que a atração ainda não amadureceu o suficiente para voltar à grade diária da emissora. Destaque positivo para Paulo Vieira, o único que realmente apontou para o tão alardeado "futuro" que a Globo sessentona quer vender em suas chamadas.