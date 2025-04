Pedro Mariano: 'Sempre comecei meus repertórios pelo que ninguém deu bola'

Celebrando 30 anos de carreira, Pedro Mariano, 49, reflete com profundidade sobre sua trajetória musical, suas influências familiares e os desafios contemporâneos do cenário artístico brasileiro. Filho do icônico arranjador César Camargo Mariano, 81, e da inesquecível cantora Elis Regina (1945-1982), Pedro nunca cogitou uma vida fora da música —um caminho que, segundo ele, foi natural desde a infância, tendo feito a escolha definitiva pelo canto aos 12 anos.

Tocar piano ou violão surgiram como tentativas, até que, com o incentivo crucial do irmão João Marcello Bôscoli, a voz se tornou sua principal ferramenta de expressão. "Desde sempre, a minha vida inteira, nunca houve nenhum tipo de pensamento na minha cabeça que me levasse para outro lugar que não fosse a música. Aos 12 eu decidi que ia cantar, e não mudei mais de opinião. Queria que o que me representasse, o que me mostrasse para o mundo, fosse a minha voz".

Em conversa com a coluna, Pedro vai além do ofício de cantar. Aborda com franqueza a complexidade de se construir uma carreira duradoura, a importância de trocas verdadeiras na formação artística e o impacto da experiência na tomada de decisões criativas. Revela, por exemplo, como as conversas com João Bosco evoluíram de palpites musicais para reflexões maduras sobre o mercado, escolhas estratégicas e o custo —emocional e energético— de determinados caminhos.