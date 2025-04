Nova 'Vale Tudo' não decepciona

Muito se discutiu sobre a interpretação de Bella Campos, especialmente em comparação com a icônica Maria de Fátima de Glória Pires. No entanto, Bella segue um caminho diferente: sua personagem ganha em sensualidade, sem perder a essência manipuladora que a define. Já Cauã Reymond, como o modelo e michê César, equilibra bem as cenas ao lado da jovem atriz, trazendo uma performance segura e carismática.

Outro grande acerto foi Renato Góes no papel de Ivan. Assim como Antônio Fagundes na versão original, ele convence totalmente no personagem e já conquistou o público com sua presença e carisma.

A produção também merece elogios. A competente Luciana Monteiro, a direção segura de Paulo Silvestrini e o realismo do cenário e da direção de arte ajudam a construir uma novela visualmente envolvente e tecnicamente impecável.

Se o primeiro capítulo serviu de termômetro, o remake de "Vale Tudo" promete honrar o legado da versão original e, ao mesmo tempo, conquistar uma nova geração de espectadores.