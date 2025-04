Que a Globo, aos 60, saiba reconhecer tudo o que o povo brasileiro lhe deu

Com o avanço tecnológico, transformações sociais foram sendo injetadas nos lares brasileiros por meio da televisão. Viemos da tradição do rádio, do teatro de revista, da irreverência popular, mas fomos, pouco a pouco, moldados por uma estética e narrativa globais —especialmente nos primeiros 25 anos da emissora, que coincidiram com os anos de chumbo da ditadura militar. A Globo, aliada inicial do regime, soube, em momento oportuno, vestir-se de crítica, até onde lhe era conveniente, e passou a defender a redemocratização do país.

Hoje, com uma linguagem liberal e tecnologia de ponta voltada para o futuro, a emissora mantém sua influência —agora amparada por um novo modelo de contratos por obra, que reduz vínculos empregatícios e responsabilidades trabalhistas. Uma mudança que contrasta com os tempos de construção do império, mas que ainda carrega os benefícios da relação intensa construída com o público.

Parabéns, Rede Globo, pelo esquema bem arquitetado e resistente. Que saiba reconhecer tudo o que o povo brasileiro lhe deu —e que retribua com a mesma transparência que exige dos outros em seus telejornais.