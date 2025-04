MC Rhamon elege SP o 'mercado mais forte' para o funk: 'Onde tudo acontece'

A presença de palco, segundo ele, é essencial, especialmente para cativar o público feminino. "Estar no palco é uma energia única. Cada apresentação é uma troca de emoções com o público, especialmente nas festas abertas com milhares de pessoas. E o público feminino é quem mais consome e se identifica com o funk. Cantamos para elas, dançamos para elas e nos inspiramos nelas".

Embora o Rio de Janeiro seja tradicionalmente associado ao surgimento do funk, MC Rhamon destacou São Paulo como o principal mercado do gênero na atualidade. Para ele, a cidade se tornou um ponto de convergência para artistas, empresas e fãs, sendo uma referência cultural e econômica. No entanto, ele reconhece que o funk já se espalhou para outras regiões do Brasil, embora com níveis variados de aceitação e impacto.

São Paulo é onde tudo acontece hoje no funk. É o mercado mais forte, mas nunca esqueço as origens do gênero no Rio.



Nascido e criado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, Rhamon afirmou que permanecer conectado às suas origens é essencial para sua autenticidade artística. Apesar de ter mudado de residência dentro da mesma região, ele mantém contato próximo com amigos e com a comunidade. Essa proximidade, segundo ele, é vital para compor músicas que retratam a realidade das ruas e manter a essência do funk em suas criações.

Osasco é o lugar onde tudo começou. É aqui que eu me inspiro e consigo manter a essência do que faço.

Ele também abordou sua participação na série "Sintonia", um marco importante que ampliou ainda mais sua visibilidade. A obra da Netflix, que retrata a realidade de jovens da periferia de São Paulo, teve grande sucesso ao explorar temas como música, amizade e desafios sociais.