'Música nacional não para em Tom Jobim': Luciana Mello sobre força do samba

Luciana Mello Imagem: Divulgação

Na conversa, ela relembrou sua experiência no cenário musical brasileiro, destacando o impacto das mudanças no consumo de música e como fez para se adaptar à era digital. Falou também sobre a importância de valorizar a cultura nacional e sobre como os artistas brasileiros são reconhecidos lá fora, mas muitas vezes subestimados dentro do próprio país.

Lá fora, a nossa música é reverenciada, mas, aqui dentro, às vezes, a gente esquece de dar o devido valor. Hoje, a forma de consumir música mudou muito. Antes, pensávamos em álbuns inteiros, agora são singles, playlists? mas eu ainda gosto de contar uma história com minha música.

Outro destaque é seu mais recente projeto, Casa da Lu, uma celebração do samba e da representatividade feminina no gênero. O projeto reúne grandes nomes da música e busca evidenciar a força das mulheres no samba, um espaço historicamente dominado por homens. Além disso, Luciana pretende levar ainda mais sua música para além das fronteiras do Brasil.