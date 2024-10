Globo 'tira' Eliana do SBT, mas não sabe o que fazer com ela

E com o crescimento do discurso de empoderamento feminino nas últimas décadas, Eliana ficou ainda mais forte, a ponto de incomodar a Globo. Os convites insistentes fizeram a loira, na virada dos 50 anos, admitir deixar o SBT, emissora em que reinava.

Esta escolha foi correta? Foi inteligente? Essa parte da história ainda está sendo contada. Aparentemente, foi um acerto em termos de grana e status, afinal ela está numa das melhores emissoras do mundo e, certamente, a melhor da América Latina. Por outro lado, sua ex-emissora parece ter entrado em parafuso com a sua saída.

A direção do SBT tem errado muito, perdendo grandes profissionais, inclusive o ex-diretor do programa de Eliana, Ariel Jacobowitz. Há uma evidente encolha da emissora por muitos anos vice-líder, que aumentou após a saída da loira e da coincidente morte do dono, Silvio Santos.

O que pesou mais ainda para a escolha de Eliana foi a falta de opções. Algumas outras grandes redes, como Record e Band, se mostram completamente apáticas no mercado. Do SBT encolhido, a única opção para um nome forte como o dela só poderia ser a primeiríssima Globo.

Porém, a surpresa desagradável acontece com a chegada da loira na emissora. A Globo não parece preparada para receber a grande apresentadora. Não tem, de verdade, um espaço para ela mostrar todo o seu talento. Pior que isso, não tem uma linguagem na qual ela se encaixe. Dá até a impressão, apesar dos discursos falsos à recepção da estrela, que sentem vergonha da sua linguagem popular.

O mais estranho é que nesses discursos tão falsetas, deixaram escapar que ela interessa ao Grupo Globo por falar tão bem com as classes C e D, mas aí a empurraram para o canal pago GNT, com o "Saia Justa", que fala principalmente com as classes A e B. Na Globo aberta, além do quadro forçado de entrevistas no Fantástico, lhe ofereceram num horário que era seu no SBT, o formato fechado do "The Masked Singer", em que ela não terá chance de ser a animadora popular que sempre foi. Fora que esse formato combinaria muito mais com Sabrina Sato, outra apresentadora muito mal-aproveitada na emissora.