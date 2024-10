'Embate de ideias': Gabriel Santana revive terror da ditatura em peça em SP

"Acho que na contemporaneidade só ser artista, através do que você comunica, através do seu trabalho, não é mais o suficiente. É importante a gente sempre dar entrevista, participar de programas, estar nas redes sociais... no meu caso, decidi ir para o BBB para que as pessoas pudessem conhecer quem é o Gabriel. O que a gente mais vê são pessoas babacas que receberam o Oscar, e se não fosse a contemporaneidade, não teríamos acesso a esse tipo de informação. Então, acho que é muito importante os artistas se posicionarem, sim, o máximo que puderem".

Gabriel acredita que o resultado de sua ida para o reality foi muito bom. Desde então, ele começou sua carreira como comunicador e apresentador, gravou dois filmes, uma série, duas peças e teve convites para novos trabalhos para o próximo ano. "Acho que o BBB me fez muito bem, tanto artisticamente, quanto de prospecção de carreira".

Trabalho Atual

Além de estudar, Gabriel está em cartaz no Teatro Studio Heleny Guariba, localizado na Praça Roosevelt, região central de São Paulo, com a peça "O Sonho Americano", que é ambientado no Brasil dos anos 1970, durante o auge da ditadura militar.

A escolha do teatro para ficarem em cartaz foi a dedo, justamente porque, neste ano, completa 70 anos do início desse período marcante do nosso país, e porque Heleny Guariba foi professora de teatro, dramaturga e lutou contra o regime militar, acabou sendo presa, torturada e executada pelo regime, sua morte é um dos casos investigados pela Comissão da Verdade, um colegiado organizado pelo governo do Brasil para apurar mortes e desaparecimentos ocorridos durante o período.