'Não existe resíduo zero': chef defende sustentabilidade sem hipocrisia

Você pode comer uma linguiça com uma salada? Com banana da terra? Claro! Com uma berinjela? Claro! Com uma cenoura? Com certeza! Com uma polenta? Uma delícia! Com uma mandioca? Delícia! Com arroz de cogumelo? Isso fica ótimo! Com picles? Ah, pega um pão e uma tábua de queijo e come! , indica com o menu nas mãos e empolgação na voz.

Ao lado da simplicidade e informalidade de tudo, um olhar para a modernidade também fascina Cesar. Já pensou se inteligência artificial e sustentabilidade combinam?

Para Cesar sim e não é pouco. Ele atribui à tecnologia, tão temida por aí, como uma oportunidade de melhorar a gestão da cozinha e do restaurante como um todo.

Acelerado, saca o celular e abre a tela de seu ChatGPT. Bem treinada, a IA otimiza, por exemplo, a substituição de um ingrediente numa determinada receita, ou a medida.

São testes e leituras diárias para treinar o que há de mais burocrático e deixar com que os cozinheiros tenham mais tempo, menos pressa e melhores resultados no fine casual do Corrutela.