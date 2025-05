A queda de uma estrela: o caso Oteque e o peso das estrelas Michelin

A relação entre pressão psicológica e a perda de reconhecimento no guia ganhou o centro do debate após os suicídios dos chefs Benoît Violier (2016) e Bernard Loiseau (2003), ambos detentores de estrelas Michelin.

Amigos e colegas sugeriram, na época, que a busca obsessiva por manter o status e as avaliações positivas pode ter tido influência nas tragédias.

Suas mortes abriram espaço para uma conversa mais profunda sobre saúde mental e os abusos estruturais do setor de restaurantes, ambientes onde o desgaste físico e emocional é constante — especialmente em cozinhas de alto nível.

Embora não se possa afirmar que o Guia Michelin tenha relação direta com esses casos, as perdas levaram a instituição a rever seus protocolos. Desde então, passou a adotar políticas mais cuidadosas para comunicar a perda de estrelas, com um acompanhamento mais sensível aos chefs afetados.

Em 2023, dois dos chefs mais renomados do mundo — Christopher Coutanceau e Guy Savoy — foram informados de que seus restaurantes perderiam uma estrela, passando de três para duas na próxima edição francesa do guia.

A decisão, que pode prejudicar tanto a reputação quanto os negócios dos chefs, foi comunicada pessoalmente por Gwendal Poullennec, diretor internacional do guia, que viajou até La Rochelle para conversar com Coutanceau e teve uma reunião privada com Savoy, em Paris.